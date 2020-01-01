Зеленский: Мы избавимся от "засланных казачков"

Глава государства заявил, что партия Слуга народа постепенно избавится от случайных людей и "засланных казачков".

Президент Владимир Зеленский анонсировал уход из партии всех "засланных казачков" и раскритиковал телеграм-каналы за критику ситуации в стране. Об этом он заявил в ходе своего выступления на съезде партии Слуга народа в Киеве в субботу, 13 марта.

Президент заявил, что сейчас в политсиле избавляются от "засланных казачков" и случайных людей.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие", - сказал он.

Кроме того, Зеленский призвал партию к консолидации, когда идет голосование за принципиальные законопроекты, связанные с земельной и судебной реформами, борьбой с коррупцией и др.

Также Зеленский попросил тех, кто "до сих пор не понял разницы между настоящей мнением народа и своим Facebook-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас".

Зеленский попросил членов партии Слуга народа несколько вещей: быть постоянно на передовой реальных изменений, сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, которые имитируют бурную деятельность.

"Нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению", - сказал он, добавив о необходимости думать на несколько шагов вперед.

Напомним, сегодня в Киеве начался съезд Слуги народа, который проходит в КВЦ Парковый.

Ранее сообщалось, что на съезде планируют обсудить новый устав партии. Также на съезде планировалди обсудить устав и доктрину партии.

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