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Зеленский и Нетаньяху обсудили возобновление авиаперелетов

Комментариев: 1
Президент Украины созвонился с премьером Израиля.
Зеленский позвал Нетаньяху в Украину
Зеленский позвал Нетаньяху в Украину
facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Украину по случаю 30-й годовщины независимости. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента по итогам телефонной беседы двух лидеров.

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Ключевой темой обсуждения стало противодействие распространению коронавирусной болезни COVID-19. Владимир Зеленский похвалил собеседника за успехи Израиля в вакцинации своего населения, но при этом подчеркнул важность равного доступа к вакцинам.

“Спасибо вам за помощь, за готовность содействовать в ускорении поставок вакцин“, - сказал он.

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Оба собеседника высказали заинтересованность во взаимном признании сертификатов вакцинации – “зеленых паспортов“ – что позволит восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами.

Также Зеленский и Нетаньяху обсудили мирный процесс на Донбассе. Украинский президент поблагодарил главу израильского правительства за поддержку суверенитета и пригласил собеседника на торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, ранее сегодня Зеленский созвонился с австрийским президентом и пригласил его страну в Крымскую платформу.

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Теги: Зеленский, Нетаньяху, Израиль, вакцина
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    12.03.2021, 17:55
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Лучше пусть посла обсудит, который превысил свои полномочия. И пусть объяснит этому послу, что он сильно не прав.
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