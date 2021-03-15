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Под Житомиром мужчина насиловал малолетнюю крестницу: Родители знали

Комментариев: 6
Родственники девочки не пытались предотвратить преступление.
Под Житомиром мужчина насиловал малолетнюю крестницу: Родители знали
Под Житомиром мужчина насиловал малолетнюю крестницу: Родители знали
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Под Житомиром мужчина ходил в гости к своей крестнице и насиловал ее. Родители об этом знали. Подробности передает пресс-служба областной прокуратуры.

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В сообщении указывается, что 47-летний обвиняемый ходил к крестнице в гости длительное время. Во время этого он насиловал малолетнюю девочку.

Родители были осведомлены, что в отношении их дочери были совершены преступления. Но никаких действий они не предпринимали.

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По факту ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по уходу за своим ребенком было открыто уголовное производство. Также дело было возбуждено в отношении обвиняемого. Бердичевский горрайонный суд уже вынес постановлении о применении содержания мужчины под стражей без права внесения залога.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Виннице задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров.

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Теги: полиция, девочка, родители, изнасилование, Житомирская область, суд
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Комментариев (6)
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WTF2wtf    15.03.2021, 11:59
Оценка:  +2
WTF2wtf
Конченые ублюдки
qwsdcvnm    15.03.2021, 11:31
Оценка:  -25
qwsdcvnm
Ниже чем хoxлы падать уже некуда . Кому напомнить какие новости были во времена СССР : построили, достигли, перевыполнили, обеспечили, изобрели, побелили. Даунам это не понять.
qwsdcvnm    15.03.2021, 11:32
Оценка:  -25
qwsdcvnm
Опечатка в одном слове ПОБЕДИЛИ
WTF2wtf    15.03.2021, 11:51
Оценка:  0
WTF2wtf
Тупой
WTF2wtf    15.03.2021, 11:53
Оценка:  -1
WTF2wtf
Тупой фашист из раши вылез,
многостаночное нацистское быдло-говномет на подсосе у военных преступников из раши,
убивших тысячи граждан Украины и сделавших нищими бесправными заложниками миллионы местных оккупированных россией районов Украины ...
WTF2wtf    15.03.2021, 11:54
Оценка:  -1
WTF2wtf
российские оккупанты на Донбассе за 7 лет оккупации НИЧЕГО не строили,
зато разрушили и разворовали значительную часть того, что было ... нищета и беспредел под крышей российский вояк.
Оккупация, хуле ...
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