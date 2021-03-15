Под Житомиром мужчина насиловал малолетнюю крестницу: Родители знали

Родственники девочки не пытались предотвратить преступление.

Под Житомиром мужчина ходил в гости к своей крестнице и насиловал ее. Родители об этом знали. Подробности передает пресс-служба областной прокуратуры.

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В сообщении указывается, что 47-летний обвиняемый ходил к крестнице в гости длительное время. Во время этого он насиловал малолетнюю девочку.

Родители были осведомлены, что в отношении их дочери были совершены преступления. Но никаких действий они не предпринимали.

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По факту ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по уходу за своим ребенком было открыто уголовное производство. Также дело было возбуждено в отношении обвиняемого. Бердичевский горрайонный суд уже вынес постановлении о применении содержания мужчины под стражей без права внесения залога.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Виннице задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров.