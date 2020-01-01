В Харькове из горящей высотки вынесли пенсионерку в мешке, - Соцсети

Также эвакуировали еще 10 человек.

В Харькове утром 15 марта горел 12-этажный дом на ул. Зубенко.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Харьковской области. Также подробности рассказал Телеграм-канал Труха. Харьков.

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Уточняется, что возгорание возникло в однокомнатной квартире на самом верхнем этаже. На кухне и в коридоре пылала домашняя утварь на площади 10 кв. м.

В задымленной комнате находилась хозяйка жилища 1939 года рождения. Женщину эвакуировали на свежий воздух и оказали первую помощь.

Хозяйку вынесли в мешке и погрузили в скорую, пытаются реанимировать, - написали очевидцы в Телеграме.

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По данным спасателей, пенсионерку госпитализировали в харьковскую больницу №2. Кроме нее, из горящего дома было спасено еще 10 человек.

Пожар был ликвидирован силами 3 отделений службы спасения на автоцистернах и 1 на автолестнице. Свидетели пишут, что вода дошла с 12 этажа до 7-го. Причина ЧП устанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что на Николаевщине перекрыли дорогу из-за фейковой взрывчатки.

