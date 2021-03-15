В ЕС допускают закупку российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”, - СМИ

Вероятная закупка связана с задержкой поставок других препаратов.

Правительства ряда стран-участниц Евросоюза допускают возможность закупить вакцину от коронавируса производства РФ Спутник V.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным издания, с будущими разработчиками препарата готовятся провести переговоры. Чтобы запустить процесс, нужны заявки от четырех европейских государств.

Есть информация, что российскую вакцину приобрели Словакия и Венгрия, в ней также якобы заинтересована Чехия. Источники в ЕС также сообщают, что Италия, возможно, будет производить Спутник V на базе крупнейшего в стране завода ReiThera.

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В компании-производителе не захотели давать СМИ комментарии по этому вопросу. В то же время в Министерстве промышленности Италии заявили, что намерены изготавливать все авторизованные препараты везде, где можно. Также производить вакцину Спутник V готова Германия, если ее утвердят в ЕС.

Закупку и производство российского препарата хотят осуществить, так как поставка других вакцин задерживается. У Евросоюза уже есть договоренности с 6 западными изготовителями вакцин, еще с 2 ведутся переговоры. ЕС одобрил 4 препарата - BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson. Темпы вакцинации замедлились из-за перебоев с поставками.

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав отчитался о темпах вакцинации в Украине.

