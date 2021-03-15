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В ЕС допускают закупку российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”, - СМИ

Комментариев: 3
Вероятная закупка связана с задержкой поставок других препаратов.
Планы связаны с задержкой поставок других препаратов
Планы связаны с задержкой поставок других препаратов
depositphotos.com

Правительства ряда стран-участниц Евросоюза допускают возможность закупить вакцину от коронавируса производства РФ Спутник V.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным издания, с будущими разработчиками препарата готовятся провести переговоры. Чтобы запустить процесс, нужны заявки от четырех европейских государств.

Есть информация, что российскую вакцину приобрели Словакия и Венгрия, в ней также якобы заинтересована Чехия. Источники в ЕС также сообщают, что Италия, возможно, будет производить Спутник V на базе крупнейшего в стране завода ReiThera.

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В компании-производителе не захотели давать СМИ комментарии по этому вопросу. В то же время в Министерстве промышленности Италии заявили, что намерены изготавливать все авторизованные препараты везде, где можно. Также производить вакцину Спутник V готова Германия, если ее утвердят в ЕС.

Закупку и производство российского препарата хотят осуществить, так как поставка других вакцин задерживается. У Евросоюза уже есть договоренности с 6 западными изготовителями вакцин, еще с 2 ведутся переговоры. ЕС одобрил 4 препарата - BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson. Темпы вакцинации замедлились из-за перебоев с поставками.

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав отчитался о темпах вакцинации в Украине.

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Теги: вакцина, ЕС, россия, Европа, препарат, коронавирус COVID-19
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Комментариев (4)
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nelci    15.03.2021, 11:59
Оценка:  -24
nelci
Опять зрада.
WTF2wtf    15.03.2021, 12:04
Оценка:  +2
WTF2wtf
Нацист-украинофоб из-за поребрика,
пайку от военных преступников из раши отрабатывешь?
ВасяизИваново    15.03.2021, 12:06
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Он тут не за пайку, а за идею! Эх темнота.
Путин-Xyйло    15.03.2021, 12:11
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Обещать - не значит жениться
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