В Украине стало больше "оранжевых" зон карантина: детали

В 10 регионах превышена норма госпитализаций пациентов с COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины сегодня, 15 марта, обновило показатели регионов по коронавирусу. В “оранжевую“ зону карантина вошла Черниговская область, свидетельствуют данные МОЗ.

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В 10 регионах превышена норма госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения: в Киеве (77,2 при норме в 60 пунктов), в Ивано-Франковской (123,4), Винницкой (122,7), Житомирской (96), Закарпатской (86,9), Николаевской (90,3), Черновицкой (89,4), Хмельницкой (73,4) и Тернопольской (60,6) областях.

В “красную“ зону карантина входят Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В “оранжевую“ - Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

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Все остальные области Украины находятся в “желтой“ карантинной зоне с соответствующими ограничениями

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 15 марта 2021 года было подтверждено 1 467 548 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 226 007 человек, а 28 433 - умерли.