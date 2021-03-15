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В Раде хотят создать новую следственную комиссию: детали

Комментариев: 1
Инициатор - глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/

В Верховной раде хотят создать новую Временную следственную комиссию, которая будет расследовать возможные противоправные действия представителей государственной власти, способствовавших нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Соответствующий проект постановления №5243 зарегистрировали в ВР сегодня, 15 марта. Его автор - глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия.

Главой ВСК предлагается назначить Марьяну Безуглую, а ее заместителем – Нестора Шуфрича.

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При назначении членов комиссии будут исходить из принципа пропорционального представительства депутатских фракций: один представитель от тридцати народных депутатов, но не менее чем по одному нардепу от каждой депутатской фракции, в количестве 11 парламентариев.

Ранее глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что в Украине могут создать специальную Временную следственную комиссию по делу “вагнеровцев“.

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Теги: Верховная Рада, комиссия, Давид Арахамия
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Комментариев (1)
lusyika    15.03.2021, 13:45
Оценка:  0
lusyika
Главой ВСК предлагается назначить Марьяну Безуглую, а ее заместителем – Нестора Шуфрича. - так розумію - дупу й дупопідтирачку?????
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