Житель Ивано-Франковщины пришел в суд с патронами

Боеприпасы конфисковала охрана.

В Калуше на Прикарпатье мужчина пытался попасть в здание горрайсуда с патронами.

Читай также: В Затоке мужчина устроил стрельбу: Есть жертвы

Об этом сообщает региональное управление судебной охраны в Ивано-Франковской области.

Уточняется, что злоумышленник являлся участником судебного процесса. Он взял с собой на заседание боеприпасы в сумке.

Читай также: В Винницкой области мужчина захотел фейерверков и обесточил поселок

В пункте пропуска патроны обнаружили охранники, когда мужчина проходил сквозь рамку-металлоискатель. Когда сработал сигнал, секьюрити еще раз проверили вещи с помощью ручного металлодетектора.

После этого жителю Ивано-Франковской области запретили входить в зал суда. Оперативники инициировали проверку. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Измаиле задержали угрожавшего оружием мужчину в форме пограничника.

