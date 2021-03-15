Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Житель Ивано-Франковщины пришел в суд с патронами

Комментариев: 1
Боеприпасы конфисковала охрана.
Мужчина принес в суд патроны
Мужчина принес в суд патроны
facebook.com/ssoifregion

В Калуше на Прикарпатье мужчина пытался попасть в здание горрайсуда с патронами.

Читай также: В Затоке мужчина устроил стрельбу: Есть жертвы

Об этом сообщает региональное управление судебной охраны в Ивано-Франковской области.

Уточняется, что злоумышленник являлся участником судебного процесса. Он взял с собой на заседание боеприпасы в сумке.

Читай также: В Винницкой области мужчина захотел фейерверков и обесточил поселок

В пункте пропуска патроны обнаружили охранники, когда мужчина проходил сквозь рамку-металлоискатель. Когда сработал сигнал, секьюрити еще раз проверили вещи с помощью ручного металлодетектора.

После этого жителю Ивано-Франковской области запретили входить в зал суда. Оперативники инициировали проверку. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Измаиле задержали угрожавшего оружием мужчину в форме пограничника.

Поделись:
Теги: патроны, суд, Прикарпатье, Ивано-Франковская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
шаман_ярик    15.03.2021, 15:00
Оценка:  0
шаман_ярик
Стрелять из пальца собирался?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь