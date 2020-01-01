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Резников признался, почему тему Крыма подняли только сейчас

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До недавнего времени вопрос деоккупации Крыма серьезно не обсуждался.
Алексей Резников
Алексей Резников
УНИАН

Украина никогда не смириться с оккупацией Крыма и Донбасса. Вопреки нежеланию россиян договариваться, переговоры о деоккупации всё равно будут продолжены. Об этом в интервью “Обозревателю“ заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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По мнению министра, до сих пор Украина по большому счету не пыталась начать серьезный разговор о захваченном россиянами Крыме.

“У нас есть возможность вернуться к вопросу Крыма и объяснить россиянам, что так не будет. Мы не забудем, никогда вам не подарим Крым, это наша земля, наша территория, признанные международным сообществом наши границы. Это касается и Донбасса“, - подчеркнул Резников.

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По словам главы МинВОТ, существует конкретная причина, почему Украина до сих пор серьезно не поднимала тему Крыма. Всему виной активная война на Донбассе, которая отвлекала на себя всё внимание, и крымский вопрос был отложен до ее окончания.

“Думали, что война закончится раньше, в 2015-м. Однако уже 2021-й и ничего такого стратегического до сих пор и не произошло“, - заявил вице-премьер.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Россия по-прежнему не хочет мира.

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Теги: Резников, МинВОТ, Россия, Крым, Донбасс
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