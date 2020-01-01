В Черкассах разворачивают госпиталь для больных COVID

Соответствующее решение приняла местная власть.

В Черкассах из-за увеличения новых случаев коронавируса приняли решение на базе роддома создать временный госпиталь для больных COVID-19. Об этом в видеообращении рассказал черкасский мэр Анатолий Бондаренко.

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По его словам, сейчас в черкасской городской инфекционной больнице находятся 32 больных с коронавирусом, в первой городской больнице - 8, в “третей“ городской больнице - 39.

Бондаренко говорит, что ситуация в Черкассах с распространением COVID-19 остается контролируемой.

Черкасская область сейчас входит в “оранжевую“ зону карантина. За минувшие сутки, 14 марта, в этом регионе выявили 144 новых случаев коронавируса. Всего же с начала пандемии в Черкасской области подтверждено 31 097 случаев коронавируса.

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Ранее эксперты объяснили, почему в Украине в феврале и марте произошел рост новых случаев коронавируса, сразу после окончания январского локдауна.