Шмыгаль рассказал о новом COVID-антирекорде в Украине

В стране увеличивается заполненность больниц для больных коронавирусом, объяснил политик.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине с начала пандемии задействовано наибольшее количество аппаратов ИВЛ. Кроме того, увеличилось и количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. О новом COVID-антирекорде Шмыгаль рассказал на совещании с Владимиром Зеленским, передает Офис президента.

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Так, президент провел традиционное селекторное совещание по вопросам предотвращения распространения коронавируса. На нем премьер-министр отметил, что за неделю выросло количество коек интенсивной терапии, которые заняты COVID-больными. На позапрошлой неделе была занята треть месть (2 212), сейчас – около половины (4 694).

“Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1 072 – наибольшее количество с начала пандемии в Украине“, – отмечается в сообщении.

Денис Шмыгаль объяснил, что негативные показатели подтверждают негативную динамику распространения коронавируса.

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По словам премьера, ситуацию с COVID-19 в Ивано-Франковской области удалось стабилизировать с помощью усиления карантина. Однако пока регион остается в лидерах по числу активных больных. Речь идет о 17 994 пациентах. Больше всего больных в Киеве – 44 600 человек.

Также высокие показатели в Винницкой (15 133) и Черновицкой (14 220) областях. Всего в Украине коронавирусом болеют 213 тыс граждан.

Ранее сообщалось, что Ляшко объяснил, почему украинцы отказываются от COVID-вакцинации.