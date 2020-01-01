В Украине поменяют законы из-за дипломатов-нарушителей

Иностранные дипломаты систематически нарушают ПДД в Украине, пользуясь неприкосновенностью.

Украине придется принять поправки в законодательство, чтобы решить проблему систематических нарушений ПДД со стороны иностранных дипломатов. Об этом на брифинге в МВД заявил народный депутат от партии “Слуга народа“ Вячеслав Медяник.

Читай также: В Киеве пьяный парень угнал автомобиль иностранного посла

По словам Медяника, в настоящее время иностранные дипломаты, пользуясь безнаказанностью, которую им дает дипломатический иммунитет, систематически нарушают правила дорожного движения и просто игнорируют штрафы.

“Сейчас вместе с МВД парламентарии работают над внесением изменений в статью 16 Кодекса Украины об административных правонарушениях о применении ответственности за совершение правонарушений к иностранцам, которые пользуются иммунитетом. Данный законопроект будет зарегистрирован уже на этой неделе“, - рассказал нардеп.

Комментарий о штрафах для дипломатов с 28:30:

Напомним, в Киеве поймали “в хлам” пьяного дипломата за рулем авто. Мужчина пытался убежать, но не смог.