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В Украине поменяют законы из-за дипломатов-нарушителей

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Иностранные дипломаты систематически нарушают ПДД в Украине, пользуясь неприкосновенностью.
Вячеслав Медяник
Вячеслав Медяник
кадр из видео

Украине придется принять поправки в законодательство, чтобы решить проблему систематических нарушений ПДД со стороны иностранных дипломатов. Об этом на брифинге в МВД заявил народный депутат от партии “Слуга народа“ Вячеслав Медяник.

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По словам Медяника, в настоящее время иностранные дипломаты, пользуясь безнаказанностью, которую им дает дипломатический иммунитет, систематически нарушают правила дорожного движения и просто игнорируют штрафы.

“Сейчас вместе с МВД парламентарии работают над внесением изменений в статью 16 Кодекса Украины об административных правонарушениях о применении ответственности за совершение правонарушений к иностранцам, которые пользуются иммунитетом. Данный законопроект будет зарегистрирован уже на этой неделе“, - рассказал нардеп.

Комментарий о штрафах для дипломатов с 28:30:

Напомним, в Киеве поймали “в хлам” пьяного дипломата за рулем авто. Мужчина пытался убежать, но не смог.

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Теги: ПДД, иностранцы, дипломаты, МВД, закон, народные депутаты
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