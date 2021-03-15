Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мендель запускает свое шоу "Взгляд с Банковой"

Комментариев: 6
Передача будет выходить каждую неделю.
Мендель запускает свое шоу "Взгляд с Банковой"
Мендель запускает свое шоу "Взгляд с Банковой"
УНИАН

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель запускает свое шоу “Взгляд с Банковой“. Оно будет выходить на госканале “Дом“, который транслируется на временно оккупированные территории. Подробности передает пресс-служба канала, а также сама Мендель на своей странице в Facebook.

Читай также: В Закарпатье всем желающим выдавали справки для гражданства Венгрии

Так, в сообщении указывается, что “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель“ начнет выходить с текущей недели. Оно будет еженедельным. Передача является авторским проектом пресс-секретаря Зеленского.

В рамках шоу Мендель будет высказываться об актуальных событиях, делать прогнозы и выводы. Все это будет направлено специально на людей, проживающих во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму.

“Не устаем говорить с вами. А особенно – с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму“, – написала Мендель.

Читай также: Степанов развенчал популярный миф о вакцине AstraZeneca

По ее словам, пилотный выпуск программы выйдет в понедельник, 15 марта, на YouTube. Он будет посвящен дезинформации и социальным услугам для украинцев с обеих сторон контактной линии.  

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подал в Верховную Раду срочный закон.

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, Юлия Мендель, шоу, передача, Крым, ОРДЛО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
иваносранковец    15.03.2021, 18:39
Оценка:  -23
иваносранковец
Пендель, твой шеф уже разминается у рояля для участия в твоём отстойном шоу за бюджетные деньги.? Только кто это деоьмо смотреть будет
Путин-Xyйло    15.03.2021, 21:52
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
Ну наибание Хутиным народа ведь смотрят!
shk67    15.03.2021, 18:29
Оценка:  +18
shk67
Шоу зубоскальное или танцевальное?
Woodbrother    15.03.2021, 18:16
Оценка:  +19
Woodbrother
Надо срочно вернуть всех клоунов в цирк.
Брюква_и_Клюква    15.03.2021, 17:50
Оценка:  +20
Брюква_и_Клюква
Смотрю, ЗЕленые клоуны готовятся к возвращению в свой Квартал.
МонстрикC    15.03.2021, 17:48
Оценка:  +1
МонстрикC
Большей дурынды во власти не было.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь