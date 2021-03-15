Передача будет выходить каждую неделю.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель запускает свое шоу “Взгляд с Банковой“. Оно будет выходить на госканале “Дом“, который транслируется на временно оккупированные территории. Подробности передает пресс-служба канала, а также сама Мендель на своей странице в Facebook.

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Так, в сообщении указывается, что “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель“ начнет выходить с текущей недели. Оно будет еженедельным. Передача является авторским проектом пресс-секретаря Зеленского.

В рамках шоу Мендель будет высказываться об актуальных событиях, делать прогнозы и выводы. Все это будет направлено специально на людей, проживающих во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму.

“Не устаем говорить с вами. А особенно – с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму“, – написала Мендель.

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По ее словам, пилотный выпуск программы выйдет в понедельник, 15 марта, на YouTube. Он будет посвящен дезинформации и социальным услугам для украинцев с обеих сторон контактной линии.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подал в Верховную Раду срочный закон.