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Степанов развенчал популярный миф о вакцине AstraZeneca

Комментариев: 1
Исследование подтвердило безопасность препарата.
Степанов развенчал популярный миф о вакцине AstraZeneca
Степанов развенчал популярный миф о вакцине AstraZeneca
Максим Степанов / Facebook

Глава Минздрава Максим Степанов развенчал популярный миф о COVID-вакцине Oxford/AstraZeneca (торговое название Covishield). Именно этим препаратом сейчас прививают украинцев. Слова министра передает пресс-служба Офиса президента.

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Так, Степанов объяснил, что препарат от коронавируса, разработанный компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, не увеличивает риск образования тромбов у привитых граждан.  

“Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риск образования тромбов“, – говорится в сообщении Офиса президента.

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Стоит отметить, что в AstraZeneca сообщали об итогах исследования. Ученые проверили информацию о состоянии 17 млн человек, привитых данным препаратом. Оказалось, что случаи тромбоза у пациентов не связаны с вакцинацией.

Ранее сообщалось, что Ляшко объяснил, почему украинцы отказываются от COVID-вакцинации.

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Теги: COVID-19, вакцина, AstraZeneca, Минздрав, Максим Степанов
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Комментариев (1)
Graddfeydd    15.03.2021, 15:09
Оценка:  +3
Graddfeydd
AstraZeneca не равно Covishield - ЕС индийскую вакцину не признает вообще.
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