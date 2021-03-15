Степанов развенчал популярный миф о вакцине AstraZeneca

Исследование подтвердило безопасность препарата.

Глава Минздрава Максим Степанов развенчал популярный миф о COVID-вакцине Oxford/AstraZeneca (торговое название Covishield). Именно этим препаратом сейчас прививают украинцев. Слова министра передает пресс-служба Офиса президента.

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Так, Степанов объяснил, что препарат от коронавируса, разработанный компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, не увеличивает риск образования тромбов у привитых граждан.

“Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риск образования тромбов“, – говорится в сообщении Офиса президента.

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Стоит отметить, что в AstraZeneca сообщали об итогах исследования. Ученые проверили информацию о состоянии 17 млн человек, привитых данным препаратом. Оказалось, что случаи тромбоза у пациентов не связаны с вакцинацией.

Ранее сообщалось, что Ляшко объяснил, почему украинцы отказываются от COVID-вакцинации.