Поддельные справки выписывал житель Береговского района в обмен на крупную сумму в евро.

В Закарпатье всем желающим выдавали справки для гражданства Венгрии

В Закарпатье всем желающим выдавали справки для гражданства Венгрии

Служба безопасности Украины заблокировала в Закарпатье канал незаконной переправки граждан России в страны Евросоюза, Великобритании и США. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Как выяснили правоохранители, незаконную схему придумал житель Береговского района. Он помогал иностранцам, в том числе гражданам РФ, на фиктивных основаниях получать гражданство Венгрии, которое дает безвизовый въезд более чем в 160 стран мира, включая США и Великобританию.

Злоумышленник подделывал документы, удостоверяющие право на получение венгерского гражданства. Дальнейшее оформление шло через дипломатические представительства Венгрии в странах Европейского Союза.

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За эти услуги клиенты платили закарпатцу по 25-30 тысяч евро. Заказы поступали в том числе от представителей криминалитета.

Во время проведенных обысков у злоумышленника изъяты доказательства преступной деятельности. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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Для справки. Иностранцы могут претендовать на гражданство Венгрии, если докажут, что кто-то из их предков проживал на территории нынешней Закарпатской области, когда эти земли находились в составе Австро-Венгрии до 1918 года, либо в составе фашистской Венгрии в 1939-1944 годах.

Напомним, спикер Рады рассказал, что он думает о двойном гражданстве. Разумков не хочет, чтобы в Украине отступали от принципа единого гражданства.