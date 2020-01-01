Под Киевом произошел взрыв, подозревают умышленное убийство

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Сегодня утром, 16 марта, в городе Боярка Киевской области произошел взрыв, который повредил несколько домов и автомобилей. Пострадал, вероятно, один человек, проинформировал Отдел коммуникации полиции Киевской области.

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По предварительной информации, взрыв на одной из улиц города Боярка прогремел примерно в 04:00. Повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка. Вероятно, пострадал один человек.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи, прокуроры.

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После проведения проверки и выяснения всех обстоятельств, происшествию дадут правовую квалификацию.

Ранее мы сообщили, что в Бердянске произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли два человека.