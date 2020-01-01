В Киеве и Виннице могут ужесточить карантин

Причина – рост новых случаев СOVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов попросил власти Киева и Винницкой области из-за резкого роста новых случаев коронавируса усилить карантин. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

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По словам Степанова, Киев и Винницкая область сейчас находятся на грани попадания в “красную“ зону карантина. Чтобы этого избежать - нужно усилить карантинные ограничения.

В качестве примера министр привел Львов, мэр которого Андрей Садовой поддержал перевод учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

В “красную“ зону карантина сейчас входят Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В “оранжевую“ - Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

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Напомним, что вчера, 15 марта, в Украине подтвердили 9 642 новых случая COVID-19. Госпитализировали 2 005 человек. Больше всего новых случаев заражений зафиксировали во Львовской области, Киеве, Винницкой, Одесской и Харьковской областях.