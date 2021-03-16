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Новый президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы в марте

Комментариев: 2
Увеличилась поддержка Зеленского.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

Если б президентские выборы состоялись в начале марта 2021 года, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 27%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса “Центра Разумкова“.

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Нужно отметить, что в начале февраля действующего президента Украины в подобном опросе поддержали 23% украинцев.

20% украинцев в начале марта проголосовали бы за Петра Порошенко, 17% - за Юрия Бойко, а 10% - за Юлию Тимошенко.

6% украинцев сейчас поддерживают Игоря Смешко, 3% - Владимира Гройсмана, 3% - Руслана Кошулинского, а Олега Ляшко и Дмитрия Разумкова – по 2%.

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Участники опроса моделировали второй тур президентских выборов с участием Зеленского, Бойко, Порошенко и Разумкова.

Ранее руководитель партии “СН“ Александр Корниенко заявил, что “Слуги народа“ готовы поддержать президента Украины Владимира Зеленского, если он решит баллотироваться на второй срок.

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Теги: выборы, президент, президентские выборы, Владимир Зеленский, опрос, рейтинг
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Комментариев (2)
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Woodbrother    16.03.2021, 12:40
Оценка:  -1
Woodbrother
Брехня 100%
ДонАмигос    16.03.2021, 12:38
Оценка:  0
ДонАмигос
Этот"рейтинг"наверняка составляли в жОПе.
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