Нардепы рассмотрят законопроект, запрещающий импорт из Беларуси и РФ

Речь идет о запрете на поставку электроэнергии.

Комитет ВР по вопросам энергетики передал на рассмотрение депутатам в сессионном зале проект закона о запрете импорта.

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Об этом сообщает Obozrevatel.

Ранее парламент обнародовал текст постановления о согласовании в первом чтении законопроекта о запрете на транспортировку электричества из РФ и Беларуси. Документ был зарегистрирован в Раде в декабре 2020 года нардепом от Батькивщины Алексеем Кучеренко. Его также утвердили члены комитетов по вопросам энергетики и бюджета.

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В проекте закона прописано право Национального энергорегулятора на ограничение доступа к межгосударственным сечениям ЛЭП с РФ и Беларусью. При этом указано, что они не являются участниками Энергетического сообщества Евросоюза.

Напомним, ранее мы писали, что в Закарпатье всем желающим выдавали справки для гражданства Венгрии.

