"Крымская платформа" объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское, - Зеленский

Украина подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

“Крымская платформа“, которую создала Украина, объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское. Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

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“Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова“, - написал Глава государства.

Напомним, первый саммит лидеров “Крымской платформы“ состоится 23 августа 2021 года. На нем планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова и защиты прав украинцев, которые там проживают.

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В Украине уже создан организационный комитет. Он занимается подготовкой саммита “Крымской платформы“. Комитет возглавляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский пригласил Австрию присоединиться к “Крымской платформе“.