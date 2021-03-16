Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Крымская платформа" объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское, - Зеленский

Комментариев: 5
Украина подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

“Крымская платформа“, которую создала Украина, объединяет мир, чтобы вернуть Украине украинское. Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

Читай также: В МИД назвали “три кита“ для возвращения Крыма

“Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова“, - написал Глава государства.

Напомним, первый саммит лидеров “Крымской платформы“ состоится 23 августа 2021 года. На нем планируют принять конкретные решения по деоккупации полуострова и защиты прав украинцев, которые там проживают.

Читай также: Турция официально заявила, что поддержит Крымскую платформу

В Украине уже создан организационный комитет. Он занимается подготовкой саммита “Крымской платформы“. Комитет возглавляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский пригласил Австрию присоединиться к “Крымской платформе“.

Поделись:
Теги: Крымская платформа, Украина, Владимир Зеленский, Крым, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
lusyika    16.03.2021, 13:55
Оценка:  -3
lusyika
Господи...яке ж воно мерзенне..........
Lukovsmm    16.03.2021, 13:48
Оценка:  +2
Lukovsmm
Мочи ка ца пов
ДонАмигос    16.03.2021, 13:24
Оценка:  -25
ДонАмигос
Крым и территория ЛДНР не захотели быть в составе нашего гнилого недогосударства,выбрав независимость.И это прекрасно,ведь только им решать как им распоряжаться своей землёй.И уж точно это не будут решать наши коррупционные клоуны-импотенты,мечтающие узурпировать власть. :-)
sebax    16.03.2021, 13:33
Оценка:  +5
sebax
вухо тобі від оселедця, чмо болотне
WTF2wtf    16.03.2021, 13:46
Оценка:  +5
WTF2wtf
Это просто стандартный срач штатного быдла-говномета оккупантов из раши,
гадящего тут с кучи рабочих аккаунтов ...
Нахyй скачи, нацистская гниль путинская ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь