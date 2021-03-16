Санкции против Медведчука поддерживают более 54% украинцев

Против ограничений выступили 20,8% граждан.

Введенные санкции против депутата Виктора Медведчука поддерживают более 54% украинцев. При этом только 45% людей знают, что в отношении политика были введены ограничительные меры. Об этом стало известно по итогам соцопроса, проведенного Центром Разумкова.

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Так, по данным исследования, 54,3% среди всех респондентов поддерживают санкции против Медведчука. Уровень поддержки среди людей, которым известно о санкциях, составляет 61,1%. Не поддерживают ограничения 20,8% и 23,4% соответственно. Затруднились ответить 24,9% и 15,5% опрошенных.

Данные опроса Центр Разумкова

Стоит отметить, что после введения санкций у 63,3% украинцев отношение к Виктору Медведчуку не изменилось. Относиться к политику хуже стали 19,8%, а лучше – 4,6% респондентов.

Что касается Владимира Зеленского, то у 21,4% опрошенных стали лучше относиться к президенту после санкций, хуже – 17,3%.

Данные опроса Центр Разумкова

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Данное исследование проводилось Центром Разумкова с 5 по 9 марта по всей Украине кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятность. В 0,95%.

Ранее стал известен новый президентский рейтинг. Лидером остается действующий глава государства Владимир Зеленский.