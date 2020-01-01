Во Львове пенсионерка продавала наркотики

Пожилой женщине грозит до 8 лет тюремного заключения.

Во Львове правоохранители задержали пенсионерку, которая занималась продажей наркотиков. Подробности передает пресс-служба областного управления полиции.

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По имеющейся информации, подозреваемой является 62-летняя женщина. Ее задержали в понедельник, 15 марта, около 14:00 во время сбыта марихуаны. В рамках обыска у пенсионерки изъяли сверток с наркотическим веществом, деньги и другие доказательства.

Следствие считает, что кроме марихуаны обвиняемая бабушка продавала наркосодержащие таблетки. Все вещества были изъяты, а затем отправлены на экспертизу.

По факту сбыта наркотиков правоохранители возбудили уголовное производство по статье “незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“.

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Теперь пожилой женщине грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 8 лет. Расследование продолжается. В сообщении указывается, что суд скоро изберет пенсионерке меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Чернигове школьница наглоталась таблеток, чтобы умереть.