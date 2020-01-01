В Украине стартовала вторая волна вакцинации от коронавируса

Всего прививку получили более 111 тыс граждан.

За прошедшие сутки, 21 марта, от COVID-19 вакцинировали меньше 3 тыс украинцев. Больше всего прививок сделали в Донецкой области. Подробности передает пресс-служба ЦОЗ (Центра общественного здоровья).

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Так, за воскресенье в Украине сделали 2 715 прививок от коронавируса. Данный показатель меньше от показателя субботы, 20 марта, на 1 253 прививки. Вакцинацию проводили 66 мобильных бригад по иммунизации.

Стоит отметить, что в общем 1 украинец получил 2 дозы COVID-препарата, тем самым завершив вакцинацию.

За прошедшие сутки больше всего прививок сделали в Донецкой области – 770. В Житомирской области сделали 310 прививок, а в Киевской области – 270. Примечательно, что в это же время в Хмельницкой области, Киеве и Львовской области за воскресенье было сделано 0 прививок.

Статистика по вакцинации ЦОЗ

Во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что в Украине стартовал второй этап вакцинации. Теперь прививать будут не только медицинских работников, которые работают с COVID-пациентами, и военнослужащих из ООС.

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По словам министра, получить вакцину смогут семейные врачи. Также к организации вакцинации добавляются 565 стационарных пунктов. В целом будет развернуто 2,5 тыс таких пунктов. В его состав войдут 2 медработника, врач и регистратор.

Степанов отметил, что когда в Украину будут доставлены дополнительные партии вакцины, ко второму этапу вакцинации от коронавируса добавят соцработников, сотрудников общественного здоровья, а также пенсионеров, старше 80 лет. Вакцинация этих граждан должна начаться с 29 марта.

Для того, чтобы получить препарат, нужно стать в очередь через семейного врача, контакт-центр Минздрава, или же приложение “Дiя“.

Ранее сообщалось, что общее количество смертей от коронавируса в Украине превысило 30 тыс. За воскресенье болезнь выявили у 7 893 человек, а госпитализировали 3 026 граждан.