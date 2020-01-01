Соседи не видели женщину около 6 лет.

В Кривом Роге мужчина несколько лет держал в квартире труп сестры depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Кривом Роге мужчина несколько лет держал в квартире труп своей пожилой сестры. За это время он успел превратиться в мумию. Подробности передает “Первый Городской“.

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По имеющимся данным, тело пенсионерки примерно 1935 года рождения было найдено 19 марта. Подозреваемым считается ее психически нездоровый брат, которому около 50 лет.

В сообщении указывается, что мужчина якобы ухаживал за телом умершей родственницы. Он мыл его, обрабатывал каким-то веществом и заматывал в тряпки. Так происходило несколько лет. За это время труп женщины превратился в мумию. Таким его нашли сотрудники полиции.

Считается, что своими действиями брат пытался предотвратить трупный запах и его проникновение в квартиры соседей.

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Умершую в последний раз видели около 6 лет назад, а до этого она еще 3 года не выходила на улицу. Пенсионерка общалась с соседями через балкон, так как жила на 1-м этаже пятиэтажного дома.

Как бы то ни было, правоохранителям удалось попасть в квартиру. Двери открывали в присутствии полиции и управляющей дома. Подозреваемого родственника в это время там не было.

Информацию о случившемся подтвердили в местной полиции, сообщает ТСН. По данным СМИ, обвиняемым является не брат, а сын. Его якобы уже допросили. Мужчина признался, что его мать скончалась в 2017 году. Ее труп отправили на экспертизу для установления причин смерти. Также было возбуждено уголовное производство.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем нашли мертвым доктора наук.