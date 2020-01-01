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В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: 1 пассажир погиб

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В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: 1 пассажир погиб
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: 1 пассажир погиб
Кадр из видео

В Польше автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии 1 пассажир погиб. Подробности передает RMF24.

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В сообщении указывается, что ДТП с участием автобуса с украинцами произошло на территории Подкарпатского воеводства, неподалеку от села Кашичи, что у трассы А4, ночью в воскресенье, 21 марта.

Один из пассажиров погиб на месте аварии. Еще 4 человека были травмированы. Стоит отметить, что в автобусе находились 10 человек. Все ли они были из Украины – пока неизвестно.

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Согласно предварительным данным, во время движения автобус допустил столкновение с дорожным ограждением и вылетел в кювет. Стоит также отметить, что ночью в регионе были сложные погодные условия, однако точные причины аварии пока остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что под Киевом взорвалась и загорелась маршрутка.

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Теги: ДТП, авария, Польша, украинцы, автобус, смерть
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