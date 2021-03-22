Хотела снять порчу: Под Тернополем у пенсионерки украли 16 тыс евро

Мошенница обещала спасти родственника пострадавшей от смерти.

Под Тернополем у 74-летней пенсионерки украли почти 16 тыс евро. Неизвестная женщина обещала снять с ее внука порчу и спасти его. Подробности передает “Новая Тернопольская газета“.

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По имеющимся данным, инцидент произошел в селе Ренев. Мошенница ромской внешности пришла к пенсионерке сама. Она стала рассказывать о порче, мол у пожилой женщины колит в боку, а в огороде были найдены яйца. Якобы это означает, что кто-то желает ее внуку смерти.

Пострадавшая испугалась и сама стала просить незнакомку снять порчу. Она согласилась и сказала отдать все накопленные деньги. Женщина согласилась, выкопала из подвала 15 тыс евро и 31 тыс грн, после чего отдала сумму злоумышленнице.

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Последняя пообещала вернуть деньги через некоторые время, но уже в “чистом“ виде.

Как бы то ни было, сбережения пенсионерке так никто и не вернул. Потому она была вынуждена обратиться в полицию за помощью.

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