В Одессе коллапс медсистемы, медики выбирают, кого спасать, - СМИ

Пока в больницах сортируют пациентов, горожане игнорируют карантин.

Со вторника, 23 марта, в Одесской области введен “красный“ уровень карантина. Особенно тяжелая ситуация сложилась в самой Одессе, где ощущается острый дефицит мест в больницах, говорится в материале издания “Оbozrevatel“.

Читай также: Нарушила карантин: в столичном супермаркете охранник ударил женщину

По данным городских властей, в понедельник на весь город было всего 28 свободных койко-мест. До конца недели обещают развернуть еще 190 коек, 82 места – дополнительно обеспечить кислородом.

По словам волонтера Екатерины Ножевниковой, больницы сейчас не принимают даже пациентов с низким уровнем кислорода в крови. К ним на дом выезжают бригады скорой помощи и дают подышать кислородом. Из-за этого стало труднее вызвать скорую на другие случаи, не связанные с коронавирусом.

Как пишет издание, сегодня в Одессе ситуация напоминает Италию год назад – медикам и волонтерам приходится выбирать, кому помочь, а больницы часто отказывают пожилым людям, чтобы спасать более младших пациентов.

Читай также: В Одессе решили не останавливать общественный транспорт

“Врачи и персонал опорных больниц валятся с ног, семейные врачи массово болеют. Но медиков в магазине не купишь, их просто нет“, - рассказала волонтер.

При этом, по словам Екатерины Ножевникововй, в сложившейся ситуации виноваты сами люди, не желающие соблюдать карантин. Каждое утро в общественном транспорте полно пенсионеров, которые едут на базары. Многие не носят маски. Также в городе много туристов, которые приезжают погулять в клубах и ресторанах, которые даже в условиях карантина работают, но подпольно.

Напомним, ранее сообщалось, что в “красной“ зоне карантина уже девять регионов Украины. В “желтой“ зоне карантина теперь только Херсонская область.