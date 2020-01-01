В Уголовный кодекс добавят новую статью: подан законопроект

Депутаты хотят ввести отдельную ответственность за нападение на врача.

В Верховную Раду подан законопроект, предлагающий установить отдельный вид уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармацевтического работника. Об этом информирует Facebook-страница Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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По словам главы медицинского Комитета парламента Михаила Радуцкого, сейчас украинские законы рассматривают нападение на медработника или фармацевта на общих основаниях.

В таких случаях нет отдельной квалификации преступления, как в случае с нападением на журналиста или полицейского.

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Депутаты обеспокоены ростом случаев немотивированного насилия в отношении работников “скорой“ в период пандемии. В этой связи предлагается за угрозу убийством медику карать виновного лишением свободы на срок до 2 лет, за умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести – до 5 лет, тяжелых повреждений – от 5 до 12 лет.

Напомним, несколько дней назад на Харьковщине напали на бригаду врачей скорой помощи. Медики получили телесные повреждения.