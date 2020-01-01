Погром на Банковой был спланирован: Геращенко показал доказательства

Организаторы акции хотели насилия и кровопролития, рассказал политик.

Митинг у Офиса президента, который прошел 20 марта, планировался не как мирный протест. Погром на Банковой планировали. Доказательства назвал и показал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

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По его словам, организаторы планировали акцию с расчетом на то, что она превратится в массовые драки и стычки с правоохранителями. В социальных сетях есть соответствующие намеки.

Во время протеста полиция пыталась призвать провокаторов к диалогу, но этого не произошло, так как организаторы ставили другую цель – насилие и кровопролитие, отметил политик. По этой причине правоохранители просто отошли, чтобы не допустить масштабного насилия. В результате, никто из людей не пострадал.

Фото намеков в соцсетях Антон Геращенко / Facebook

“А вот теперь украинское общество будет иметь полное представление о том, ради чего организаторы митинга планировали его именно в темное время суток с большим количеством купленной заранее пиротехники, баллончиками с краской“, – написал он.

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Геращенко также указал, что организаторам не понравилось, что прошлая акция была спокойной и мирной.

Как бы то ни было, все провокаторы, которые портили здание Офиса президента, уже были установлены. Они будут отвечать за свои поступки, добавил политик.

Правоохранители уже стали вручать подозреваемым процессуальные документы. Их ждет административная, криминальная и имущественная ответственность.

В своем посте замглавы МВД также прикрепил видео с доказательствами, что митинг планировался не как мирная акция, а как драка с правоохранителями “для картинки“, которую бы транслировали на некоторых каналах.

Ранее сообщалось, что одному из организаторов митинга на Банковой уже сообщили о подозрении.