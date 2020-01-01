На Николаевщине депутат подстрелил мужчину

Политик применил травматический пистолет.

На Николаевщине депутат одной из ОТГ подстрелил мужчину. Инцидент произошел из-за замечания. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

Читай также: В Ровно на мужчину упал фрагмент бетонной остановки

В сообщении указывается, что инцидент произошел с депутатом Мигиевской ОТГ, что в Первомайском районе. 22 марта, в понедельник, около 21:20 в отделение местной полиции поступила информация о том, что 44-летний местный житель получил огнестрельные ранения ноги.

Правоохранители установили, что происшествие случилось неподалеку от железнодорожного переезда у села Бандурка. У 46-летнего депутата возник конфликт с 4 местными жителями.

Оказалось, что политик сделал им замечание за спиленное дерево, начался конфликт. Обороняясь, депутат достал травматический пистолет и выстрелил, попав в одного из мужчин.

Читай также: Погром на Банковой был спланирован: Геращенко показал доказательства

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по статье “Умышленное легкое телесное повреждение“. Пистолет у политика изъяли. Проводится досудебное расследование.

Также была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидаются выводы экспертов, по итогам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенник обманул пенсионерку на $7 тыс.