Погром под ОП: подозреваемый отправлен под домашний арест

Подозреваемый в хулиганстве активист два месяца проведет под домашним арестом.

Киевский суд определил меру пресечения для Владислава Сорда, который был задержан в субботу после акции протеста под Офисом президента. Как пишет “Украинская правда“, активисту назначили круглосуточный домашний арест.

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“Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста“, - пишет издание.

На выходе из здания суда активист заявил журналистам, что намерен оспаривать решение судьи, пишет “Цензор.нет“

“Мы с адвокатом будем обжаловать решение, но ничего в принципе не изменилось, потому что кроме как на акции мы никуда и не выезжали с женой. Мы на дому работаем“, - заявил Сорд.

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Его адвокат Дмитрий Мазурок отметил, что потерпевших во время субботней акции не было, телесных повреждений никто не получил, поэтому обвинение в хулиганстве, выдвинутое Сорду, он считает необоснованным.

Отмечается, что Влад Сорд (настоящее имя – Владислав Юрьевич Гранецкий-Стафийчук), по словам представителей полиции, был “одним из самых агрессивных участников“ акции. Именно его правоохранители считают тем, кто бил стекла в здании Офиса президента.

Напомним, одному из организаторов беспорядков у ОП сообщили о подозрении. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство).