На Донбассе обострение: Боевики открывали огонь 10 раз

Враг применял гранатометы различных систем.

Во вторник, 23 марта, на Донбассе было зафиксировано обострение. Боевики открывали огонь по украинским военным 10 раз. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

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Так, неподалеку от Водяного боевики совершали обстрелы с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. А в районе Авдеевки они обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем. Применялось и стрелковое оружие.

У Шумов враг вел огонь по военнослужащим из противотанковых гранатометов, возле Гнутово были также применены противотанковые гранатометы.

Стрелковое оружие и автоматические станковые гранатометы боевики использовали и в районе Широкино, а также Славного.

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Как отметили в пресс-службе ООС, несмотря на обострение ситуации, боевых потерь среди личного состава не было. Украинская сторона о всех фактах нарушения режима тишины уже уведомила ОБСЕ.

По состоянию на начало среды, 24 марта, вражеских обстрелов зафиксировано не было. Украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал новые санкции против граждан РФ.