Ученые считают, что статистика заболеваемости будет расти и дальше.

До 20 тыс новых пациентов в апреле: В НАН дали прогноз по COVID НАН / Facebook

Ожидается, что в Украине будет до 20 тыс новых COVID-пациентов в начале апреля. Такой прогноз о распространении коронавируса в Украине дали исследователи НАН (Национальной академии наук).

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Так, согласно прогнозу ученых, статистика заболеваемости коронавирусом будет расти и дальше. Считается, что такая ситуация будет складываться минимум до начала апреля.

В сообщении указывается, что среднее количество новых COVID-случаев в течение 24-30 марта равно 16 217 (Prophet) и 15 063 (SIER-U). В течение недели 31 марта-6 апреля оно будет равняться 19 759 (SEIR-U).

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Также исследователи отмечают, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине увеличиваются примерно каждые три недели. За неделю в среднем в день фиксировали 12 650 новых COVID-случаев, что на 5 200 больше, чем показатели, зарегистрированные двумя неделями ранее. Среднее число смертей – 248, что больше показателей прошедших недель на 100.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер митрополит ПЦУ.