Также правительство запретило работу канатных дорог.

В Украине изменили правила ношения масок в "красной" зоне карантина EPA/UPG

В Украине изменили правила ношения масок в областях, в которых действует “красный“ карантин. Подробности указываются в постановлении Кабмина, которое было принято 22 марта, в понедельник. Оно опубликовано на правительственном портале.

Читай также: В Минздраве назвали задачу-минимум по COVID-вакцинации

Так, согласно новым правилам, правительство ввело обязательное ношение масок на территориях общего пользования в регионах с “красным“ карантином.

В сообщении говорится, что теперь запрещено находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих рот с носом. Сюда же относятся и средства защиты, которые были изготовлены самостоятельно.

Читай также: “Надо продержаться месяц“: Врач дал прогноз об эпидемии COVID в Киеве

Примечательно, что вместе с этим документ запрещает работу подвесных канатных дорог.

Стоит отметить, что по состоянию на вторник, 23 марта, в “красной“ зоне карантина находится Киев, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области.

Также ранее сообщалось, что власти Днепра тоже решили усилить карантин в городе.