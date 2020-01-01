Вероятность потепления составляет до 70%, рассказала специалист.

В Украине может потеплеть до +20: Синоптик назвала дату Укргидрометцентр / Facebook

В Украине может потеплеть до +20 градусов. В каких регионах и когда, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня. Ее слова передает “Украина 24“.

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Так, по словам специалиста, весна в Украине в 2021 году выдалась прохладной. Однако уже к следующим выходным, 3-4 апреля, погода может измениться в лучшую сторону. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +15 градусов.

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Голеня отметила, что согласно некоторым расчетам, в западных регионах страны столбики термометров могут подняться до 20 градусов тепла.

Вероятность такой погоды составляет до 70%, сказала синоптик.

“Вероятность 50-60%, максимум 70%, что уже к следующим выходным у нас будет +15 градусов, а есть расчеты, что на западе страны будет +20 градусов“, – объяснила Голеня, отвечая на вопрос, можно ли ждать весенней погоды.

Как бы то ни было, на Киев во вторник, 23 марта, обрушилась снежная буря. Очевидцы опубликовали видео снегопадов в соцсетях.