Скончалась вакцинированная военнослужащая из Одесской области.

В Минздраве объяснили смерть украинки после COVID-прививки Oxford/AstraZeneca (торговое название Covishield). У женщины были хронические и сопутствующие болезни. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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Так, после вакцинации от коронавируса скончалась военнослужащая в Одесской области. По предварительным данным, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения.

В Минздраве также отметили, что у умершей военнослужащей были хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни. Несмотря на это, женщина должна была отправиться в зону ООС. Потому она входила в приоритетную группу и получила COVID-вакцину 21 марта.

Аллергических противопоказаний для вакцинации у умершей не было. С флакона, с которого привили ее, в тот же день привили еще 9 человек. У них побочных эффектов выявлено не было. После прививки в день смерти, 23 марта, на здоровье военнослужащая не жаловалась, добавили в ведомстве.

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Как бы то ни было, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах Минздрав сообщит дополнительно.

“Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей“, – говорится в сообщении.

В ведомстве также указали, что по состоянию на 19 марта в мире сделали 397 млн COVID-прививок. ВОЗ не зафиксировала ни одного смертельного случая от вакцинации.

Как сообщалось ранее, военнослужащая скончалась во внеслужебное время во вторник, 23 марта, в 17:20 в Одесской области.