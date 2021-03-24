В Крыму начали застраивать ландшафтные парки царских времен

Также оккупанты не жалеют археологические объекты древнеримских времен.

В Крыму начали застраивать памятники садово-паркового искусства, заложенные еще во времена Российской Империи. Об этом пишут российские СМИ.

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Так, по информации журналистов, началась застройка Форосского ландшафтного парка, который был заложен еще в 1834 году. Сейчас на его территории насчитывается по меньшей мере шесть строительных площадок.

Под угрозой застройки оказался также исторический парк Харакс в поселке Гаспра. В Хараксе располагался военной лагерь Римской империи, что делает этот участок одним из самых уникальных исторических мест Крыма. Но это не помешало начать здесь строительство девятиэтажного дома на берегу моря.

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По словам местных жителей, на месте двух старых корпусов санатория “Мелас“ под Ялтой появятся многоэтажки, а прилегающая лесная территория будет застроена коттеджами.

По данным журналистов, это далеко не полный перечень. На территории Крыма насчитывается 28 памятников садово-паркового искусства, и в большинстве из них оккупанты разрешили вести капитальное строительство.

Напомним, Путин назвал оккупацию Крыма “ярким событием“. Путин уверен, что оккупация Крыма является “результатом укрепления России изнутри“.