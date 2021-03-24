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В Крыму начали застраивать ландшафтные парки царских времен

Комментариев: 6
Также оккупанты не жалеют археологические объекты древнеримских времен.
В Крыму начали застраивать ландшафтные парки царских времен
© novayagazeta.ru
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В Крыму начали застраивать ландшафтные парки царских времен
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В Крыму начали застраивать памятники садово-паркового искусства, заложенные еще во времена Российской Империи. Об этом пишут российские СМИ.

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Так, по информации журналистов, началась застройка Форосского ландшафтного парка, который был заложен еще в 1834 году. Сейчас на его территории насчитывается по меньшей мере шесть строительных площадок.

Под угрозой застройки оказался также исторический парк Харакс в поселке Гаспра. В Хараксе располагался военной лагерь Римской империи, что делает этот участок одним из самых уникальных исторических мест Крыма. Но это не помешало начать здесь строительство девятиэтажного дома на берегу моря.

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По словам местных жителей, на месте двух старых корпусов санатория “Мелас“ под Ялтой появятся многоэтажки, а прилегающая лесная территория будет застроена коттеджами.

По данным журналистов, это далеко не полный перечень. На территории Крыма насчитывается 28 памятников садово-паркового искусства, и в большинстве из них оккупанты разрешили вести капитальное строительство.

Напомним, Путин назвал оккупацию Крыма “ярким событием“. Путин уверен, что оккупация Крыма является “результатом укрепления России изнутри“.

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Теги: Крым, Россия, строительство
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Комментариев (6)
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dиk    24.03.2021, 14:44
Оценка:  +1
dиk
а нах им парки-то? камни с неба лучше.
WTF2wtf    24.03.2021, 14:41
Оценка:  +4
WTF2wtf
Оккупанты, хуле ...
Graddfeydd    24.03.2021, 13:58
Оценка:  +12
Graddfeydd
Отака "духовность" по-кaцaпски - исторические места не спасают ни "вальсы Шуберта", ни "хруст французской булки".
nytxcdeer    24.03.2021, 13:58
Оценка:  -29
nytxcdeer
БМ,зачем нам российские новости?
sebax    24.03.2021, 14:08
Оценка:  +11
sebax
Щоб люди знали, з яким лайном маємо справу.
Крим це Україна.
WTF2wtf    24.03.2021, 14:42
Оценка:  +4
WTF2wtf
Нах ты тут скачешь,
упоротое нацистское быдло-говномет оккупантов из раши???
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