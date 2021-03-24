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Глава СНБО предложил отказаться от слова "Донбасс"

Комментариев: 4
Алексей Данилов считает, что это идеологический термин, продвигаемый Россией.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
УНИАН

Украинцам следует отказаться от употребления термина “Донбасс“, поскольку он активно продвигается Россией. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время форума “Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур“, пишет “Укринформ“.

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Данилов подчеркнул, что слова “Донбасс“ нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Но в то же время оно используется Россией для продвижения своих нарративов.

“Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - “народ Донбасса“, “выбор Донбасса“, “Донбасс не поставят на колени“. Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов... “, - уверен Данилов.

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Глава СНБО отметил, что в украинском законодательстве есть четкие названия для этих территорий – Донецкая и Луганская области.

“Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить“, - заявил чиновник.

Напомним, Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения. По его словам, деятельность некоторых телеканалов не имела никакого отношения к свободе слова.

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Теги: СНБО, Данилов, Россия, Донбасс, Донецкая область, Луганская область
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Комментариев (4)
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Свидома-Погань    24.03.2021, 16:23
Оценка:  -1
Свидома-Погань
боже какой он идиот это Данилов.Вылитый рагуль западенский.
Avenger_    24.03.2021, 15:46
Оценка:  -23
Avenger_
Ну тогда никакой галичины тоже не существует.Это очень опасно.
БРОКЕР_666    24.03.2021, 15:37
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
данбасс уже 7 лет с колен не встаёт, хоть и не кормит всю УКРАИНУ
ЗaелoПлаcтинку    24.03.2021, 15:11
Оценка:  -27
ЗaелoПлаcтинку
ПiДоРбасс ??
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