Глава СНБО предложил отказаться от слова "Донбасс"

Алексей Данилов считает, что это идеологический термин, продвигаемый Россией.

Украинцам следует отказаться от употребления термина “Донбасс“, поскольку он активно продвигается Россией. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время форума “Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур“, пишет “Укринформ“.

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Данилов подчеркнул, что слова “Донбасс“ нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Но в то же время оно используется Россией для продвижения своих нарративов.

“Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - “народ Донбасса“, “выбор Донбасса“, “Донбасс не поставят на колени“. Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов... “, - уверен Данилов.

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Глава СНБО отметил, что в украинском законодательстве есть четкие названия для этих территорий – Донецкая и Луганская области.

“Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить“, - заявил чиновник.

Напомним, Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения. По его словам, деятельность некоторых телеканалов не имела никакого отношения к свободе слова.