На Закарпатье масштабный пожар: горят два дома

Площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров.

В селе Теребля Закарпатской области сегодня, 24 марта, произошел масштабный пожар в жилом комплексе “Солотвинский“. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Читай также: 55 тысяч украинцев стали жертвами новой финансовой пирамиды

Служба спасения получила сообщение о пожаре в ЖК “Солотвинский“ в 15:06. На место происшествия немедленно направили более 30 бойцов ГСЧС и 6 единиц специальной техники.

Оказалось, что горят два многоквартирных дома ЖК “Солотвинский“, который построен для переселенцев из населенного пункта Солотвино. Приблизительная площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Читай также: В Киеве девушка упала с 35-го этажа

Напомним, что сегодня в Киеве на улице Саксаганского, 38 загорелся ресторан, который располагается в двухэтажном здании. В ликвидации пожара участвовали 54 бойца ГСЧС, привлекли 14 единиц основной и специальной техники.