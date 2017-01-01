Канада ввела новые санкции против КНДР
Канадские власти расширили санкции против Северной Кореи.
Власти Канады запретили своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы Северной Кореи на своей территории.
Кроме того, Канада запретила регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов и кораблей КНДР через свою территорию.
Евросоюз расширил санкции против КНДР
Евросоюз расширил санкции против КНДР
Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов жить под санкциями сто лет.
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