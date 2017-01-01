Канада ввела новые санкции против КНДР

Канадские власти расширили санкции против Северной Кореи.

Канада ужесточила санкции против Северной Кореи, пресс-служба канадского МИД.

Власти Канады запретили своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы Северной Кореи на своей территории.