Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Канада ввела новые санкции против КНДР

Комментариев: 0
Канадские власти расширили санкции против Северной Кореи.
Флаг Северной Кореи
Флаг Северной Кореи
 
Канада ужесточила санкции против Северной Кореи, пресс-служба канадского МИД.
 
Власти Канады запретили своим гражданам предоставлять финансовые услуги КНДР и ее гражданам, а также арестовали имущество и денежные активы Северной Кореи на своей территории.
 
Кроме того, Канада запретила регулярное транспортное сообщение и транзит самолетов и кораблей КНДР через свою территорию.

Евросоюз расширил санкции против КНДР
 
Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов жить под санкциями сто лет.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, Канада, санкции, КНДР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь