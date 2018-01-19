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МИД РФ о законе по Донбассу: Подготовка к войне

Комментариев: 3
В России считают, что цель закона о Донбассе – законодательно подтвердить линию Киева на решение проблемы силовым путем.
Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве
mid.ru

Принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса “чревато опасной эскалацией“. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

“К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией в Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности“, – говорится в сообщении.

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В министерстве иностранных дел России  отметили, что принятие закона “удивительным образом совпало“ по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить в Украину летальные вооружения.

“С момента одобрения в первом чтении этот документ, хотя и подвергся определенным коррективам, но сохранил главную нацеленность – законодательно подтвердить линию Киева на решение “проблемы Донбасса“ силовым путем“, – говорится в сообщении.

Российские дипломаты пришли к выводу, что “фактически Киев пытается снять с себя всю ответственность за те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины, и переложить вину на Россию“.

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“По сути, П.А.Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя.“, – резюмировали в ведомстве Сергея Лаврова.

Напомним, 18 января Рада приняла во втором чтении закон о реинтеграции Донбасса.

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Теги: Россия, МИД РФ, Лавров, закон, Донбасс
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Комментариев (3)
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skygravity    19.01.2018, 00:20
Оценка:  +1
skygravity
не к войне как говорит эта коняка, а к зачистки своей же территории от ихтамнетов...
skygravity    19.01.2018, 00:20
Оценка:  +1
skygravity
для ватных высеров - у рф один в один ситуация на Кавказе была, прям как зеркало.... итог - от Грозного камня на камне не оставили...
tulchanin    19.01.2018, 00:42
Оценка:  -3
tulchanin
Учи историю что-ли.
Итог 1 Чеченской - независимость Чечни.
2 чеченская началась с входа нескольких тысяч чеченских боевиков в Дагестан.
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