Навальный призывает бойкотировать выборы президента Российской Федерации, которые планируется провести в марте этого года.

Это - не выборы: по всей России проходят акции протеста

Это - не выборы: по всей России проходят акции протеста

Оппозиционер Алексей Навальный организовал всероссийскую акцию протеста под названием “Забастовка избирателей“. Пока в Москве просыпаются, на Дальнем Востоке акции уже закончились. Об этом рассказывает Медуза.

Читай также: В РФ распространили листовки с приглашением на “выборы Путина“

В частности, люди вышли с плакатами в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке. Хотя в большинстве случаев акции не были согласованы, где-то активистам удалось договориться с властями. В Барнауле протестовали в 30-градусный мороз.

В Москве акция тоже не согласована— Навальному предложили митинговать в Щукино, но он отказался. На Тверскую, куда планирует вывести людей политик, уже стоят автозаки и собираются люди в штатском — возможно, провокаторы.

Бесконечные автобусы с полицией и Нацгвардией в центре Москвы pic.twitter.com/rePcg4m8La — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 28 января 2018 г.

Главный призыв Навального (которого окончательно отстранили от участия в выборах) — не ходить вообще на выборы президента РФ в марте.

Проходят задержания. Так, в Южно-Сахалинске задержали участницу акции за то, что она закрыла лицо шарфом. В Березниках в Пермском крае сотрудницу штаба Навального задержали с листовками, но потом отпустили. Начальника штаба в Кемерово Ксению Пахомову задержали, остановив такси, в котором она ехала на акцию.

Также во время акции протеста полиция вошла в московский Фонд борьбы с коррупцией, откуда ведется трансляция. Предлог для того, чтобы вскрыть офис ФБК стандартный — звонок о якобы заложенной бомбе. Работает кинолог с собакой.

Федеральные телеканалы, как обычно, акции протеста полностью игнорируют.

Напомним, в декабре задержали оппозиционера Яшина.