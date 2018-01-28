Это - не выборы: по всей России проходят акции протеста
Оппозиционер Алексей Навальный организовал всероссийскую акцию протеста под названием “Забастовка избирателей“. Пока в Москве просыпаются, на Дальнем Востоке акции уже закончились. Об этом рассказывает Медуза.
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В частности, люди вышли с плакатами в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке. Хотя в большинстве случаев акции не были согласованы, где-то активистам удалось договориться с властями. В Барнауле протестовали в 30-градусный мороз.
В Москве акция тоже не согласована— Навальному предложили митинговать в Щукино, но он отказался. На Тверскую, куда планирует вывести людей политик, уже стоят автозаки и собираются люди в штатском — возможно, провокаторы.
Бесконечные автобусы с полицией и Нацгвардией в центре Москвы pic.twitter.com/rePcg4m8La— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 28 января 2018 г.
Главный призыв Навального (которого окончательно отстранили от участия в выборах) — не ходить вообще на выборы президента РФ в марте.
Проходят задержания. Так, в Южно-Сахалинске задержали участницу акции за то, что она закрыла лицо шарфом. В Березниках в Пермском крае сотрудницу штаба Навального задержали с листовками, но потом отпустили. Начальника штаба в Кемерово Ксению Пахомову задержали, остановив такси, в котором она ехала на акцию.
Также во время акции протеста полиция вошла в московский Фонд борьбы с коррупцией, откуда ведется трансляция. Предлог для того, чтобы вскрыть офис ФБК стандартный — звонок о якобы заложенной бомбе. Работает кинолог с собакой.
А вот как полиция врывалась в офис ФБК: #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/eH2thxnnth— Навальный LIVE (@navalnylive) 28 января 2018 г.
Федеральные телеканалы, как обычно, акции протеста полностью игнорируют.
Напомним, в декабре задержали оппозиционера Яшина.
это очень серьезное правонарушение на морозе закрывать лицо, надо дать ей лет 15 строгого режима!!!