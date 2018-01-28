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Это - не выборы: по всей России проходят акции протеста

Комментариев: 14
Навальный призывает бойкотировать выборы президента Российской Федерации, которые планируется провести в марте этого года.
Это - не выборы: по всей России проходят акции протеста
© twitter.com/teamnavalny
Фото 1/30
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
  • "Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
Это - не выборы: по всей России проходят акции протеста
"Забастовка избирателей" в разных города России, 28 января 2018 года
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Оппозиционер Алексей Навальный организовал всероссийскую акцию протеста под названием “Забастовка избирателей“. Пока в Москве просыпаются, на Дальнем Востоке акции уже закончились. Об этом рассказывает Медуза.

Читай также: В РФ распространили листовки с приглашением на “выборы Путина“

В частности, люди вышли с плакатами в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке. Хотя в большинстве случаев акции не были согласованы, где-то активистам удалось договориться с властями. В Барнауле протестовали в 30-градусный мороз.

В Москве акция тоже не согласована— Навальному предложили митинговать в Щукино, но он отказался. На Тверскую, куда планирует вывести людей политик, уже стоят автозаки и собираются люди в штатском — возможно, провокаторы.

Главный призыв Навального (которого окончательно отстранили от участия в выборах) — не ходить вообще на выборы президента РФ в марте.

Проходят задержания. Так, в Южно-Сахалинске задержали участницу акции за то, что она закрыла лицо шарфом. В Березниках в Пермском крае сотрудницу штаба Навального задержали с листовками, но потом отпустили. Начальника штаба в Кемерово Ксению Пахомову задержали, остановив такси, в котором она ехала на акцию.

Также во время акции протеста полиция вошла в московский Фонд борьбы с коррупцией, откуда ведется трансляция. Предлог для того, чтобы вскрыть офис ФБК стандартный — звонок о якобы заложенной бомбе. Работает кинолог с собакой.

Федеральные телеканалы, как обычно, акции протеста полностью игнорируют. 

Напомним, в декабре задержали оппозиционера Яшина.

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Теги: Навальный, протесты, выборы в РФ, Россия, бойкот
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Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
Боцман__Кобза    28.01.2018, 12:38
Оценка:  +3
Боцман__Кобза
Новые технологии в действии. Сторонники оппозиции и противники Путина на выборы не пойдут и у Путина снова будет большинство.
yurec_m    28.01.2018, 11:50
Оценка:  -3
yurec_m
понемногу просыпается россиюшка
гаривотер    28.01.2018, 12:17
Оценка:  -9
гаривотер
При шизопутине им спать нет когда,а вот вы все уснули после 2014-го,слушая 101-ю разсказку о процветании страны и светлом будущем ваших внуков......
yurec_m    28.01.2018, 12:30
Оценка:  +1
yurec_m
а я что сказал.что у нас все бодрячком?
yurec_m    28.01.2018, 12:32
Оценка:  +1
yurec_m
тоже нелады в стране.но такого как на россиюшке точно нету и не будет.люди другие слава богу
sergei77    28.01.2018, 11:46
Оценка:  +1
sergei77
"в Южно-Сахалинске задержали участницу акции за то, что она закрыла лицо шарфом"
это очень серьезное правонарушение на морозе закрывать лицо, надо дать ей лет 15 строгого режима!!!
гаривотер    28.01.2018, 11:51
Оценка:  -6
гаривотер
Не известно,сколько у нас пересажают на демократических выборах в следующем году......
гаривотер    28.01.2018, 12:10
Оценка:  -5
гаривотер
Минусоиды-вы еще на мостик станьте.............
Gerda-50    28.01.2018, 11:41
Оценка:  +1
Gerda-50
Это не выборы ! Это не раша это МОРДОР ВАТНЫЙ !!!!! Для всего мира !
kharchenko_i    28.01.2018, 11:21
Оценка:  -1
kharchenko_i
лучшеб просто украли деньги на выборы, чем устраивать этот фарс
bia    28.01.2018, 11:20
Оценка:  -7
bia
Очередной фейк ))
Russian-Troll    28.01.2018, 10:57
Оценка:  -19
Russian-Troll
Навальняку на гиляку.
Slevin47    28.01.2018, 11:38
Оценка:  +1
Slevin47
Отсоси ещё раз у Вовы и Гундяева!
сфинктерЛобзай    28.01.2018, 11:42
Оценка:  0
сфинктерЛобзай
noлoб3aй мoй co4ный cфuнkтep, paшн тpoлль, я ceroдня eщe нe noдмывaлcя
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