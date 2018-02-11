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Рядом с разбившимся Ан-148 нашли обломки вертолета - СМИ

Комментариев: 8
Ан-148, вероятно, столкнулся с вертолетом.
Спасательные работы на месте крушение Ан-148
Спасательные работы на месте крушение Ан-148
mchs.gov.ru

В Подмосковье, где в воскресенье, 11 февраля, упал пассажирский самолет Ан-148, рядом с местом крушения обнаружили обломки второго воздушного судна.

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Об этом сообщили источник в правоохранительных органах двух СМИ - Лента.ру и Интерфакс. Официально эта информация пока не подтверждена.

По данным одного из источников, этим воздушным судном был вертолет. Собеседник редакции не исключает, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе. Вертолет якобы перевозил почту. Официальные представители Почты России заявляют, что к крушению самолета не имеют никакого отношения.

“Почта России опровергает данную информацию. Эта ситуация не имеет отношения к Почте России. Почта России использует два самолета Ту-204С. У нас нет вертолетов“, — сказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Уже найдены фрагменты как минимум 50 тел. Поиски продолжаются.

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Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования родственникам и близким погибших и приказал создать специальную комиссию для расследования причин авиакатастрофы.

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Теги: авиакатастрофа, Россия, Ан-148, крушение самолета
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Комментариев (5)
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БРОКЕР666    11.02.2018, 19:25
Оценка:  +6
БРОКЕР666
опять испанский диспетчер л0ханулся
krolikoff_net    11.02.2018, 19:25
Оценка:  +4
krolikoff_net
Диспетчер карлос вышел курнуть шмаль, и тут такое началось. Вертолет прекрасно вилен на экране любой РЛС. Может он не давал вторичной РЛИ, но первичная на экране должна была быть . Диспетчера на россии деградировали, как и все остальное . Жуткий непрофессионализм .
Колишній-східняк    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Не смогли определиться кто на главной, а кто на второстепенной?
Ласточка94    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +6
Ласточка94
Это, батенька, Россия.. А какие правила есть в ней ?
ВосставшийИзБана    11.02.2018, 16:37
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Россия сама себя уничтожит.
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