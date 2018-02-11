Рядом с разбившимся Ан-148 нашли обломки вертолета - СМИ

Ан-148, вероятно, столкнулся с вертолетом.

В Подмосковье, где в воскресенье, 11 февраля, упал пассажирский самолет Ан-148, рядом с местом крушения обнаружили обломки второго воздушного судна.

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Об этом сообщили источник в правоохранительных органах двух СМИ - Лента.ру и Интерфакс. Официально эта информация пока не подтверждена.

По данным одного из источников, этим воздушным судном был вертолет. Собеседник редакции не исключает, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе. Вертолет якобы перевозил почту. Официальные представители Почты России заявляют, что к крушению самолета не имеют никакого отношения.

“Почта России опровергает данную информацию. Эта ситуация не имеет отношения к Почте России. Почта России использует два самолета Ту-204С. У нас нет вертолетов“, — сказали РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что на борту лайнера был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Уже найдены фрагменты как минимум 50 тел. Поиски продолжаются.

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Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования родственникам и близким погибших и приказал создать специальную комиссию для расследования причин авиакатастрофы.