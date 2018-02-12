Крушение Ан-148: в ВКонтакте зарабатывали на погибших

Уже через несколько часов после крушения Ан-148 предприимчивые пользователи сделали из авиакатастрофы бизнес.

В соцсети ВКонтакте предприимчивые россияне организовали бизнес, используя фотографии погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

Пресс-служба ВКонтакте заявила, что заблокировала несколько сообществ, в которых продавались вещи с портретами пассажиров этого рейса.

“Мы выражаем соболезнования близким пассажиров и экипажа Ан-148. Паразитирование на данной теме недопустимо, наша команда модерации заблокировала такие сообщества“, — сообщили Новой газете в пресс-службе соцсети.

Легинсы с лицом разбившейся стюардессы regnum.ru

regnum.ru

Сообщается, что в пабликах предлагали купить одежду с принтами лиц жертв авиакатастрофы. В одной из групп продавались легинсы с лицом разбившейся стюардессы. В другом было такое сообщение: “По многочисленным просьбам запускаем ограниченным тиражом футболку с пилотом, погибшим на борту Ан-148. Цена 1 200 рублей“.

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Ранее был опубликован список погибших в этой авиакатастрофе. Это 65 пассажиров, среди которых дети, и шесть членов экипажа.

Напомним, что летом 2014 года на месте крушения сбитого россиянами Боинга местные жители разбирали “трофеи“ и хвастались добычей в соцсетях.