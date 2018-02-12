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Крушение Ан-148: в ВКонтакте зарабатывали на погибших

Комментариев: 7
Уже через несколько часов после крушения Ан-148 предприимчивые пользователи сделали из авиакатастрофы бизнес.
Спасательная операция закончена, 71 человек признан погибшим
Спасательная операция закончена, 71 человек признан погибшим
EPA/UPG

В соцсети ВКонтакте предприимчивые россияне организовали бизнес, используя фотографии погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

Пресс-служба ВКонтакте заявила, что заблокировала несколько сообществ, в которых продавались вещи с портретами пассажиров этого рейса.

“Мы выражаем соболезнования близким пассажиров и экипажа Ан-148. Паразитирование на данной теме недопустимо, наша команда модерации заблокировала такие сообщества“, — сообщили Новой газете в пресс-службе соцсети.

Легинсы с лицом разбившейся стюардессы
Легинсы с лицом разбившейся стюардессы
regnum.ru

regnum.ru

Сообщается, что в пабликах предлагали купить одежду с принтами лиц жертв авиакатастрофы. В одной из групп продавались легинсы с лицом разбившейся стюардессы. В другом было такое сообщение: “По многочисленным просьбам запускаем ограниченным тиражом футболку с пилотом, погибшим на борту Ан-148. Цена 1 200 рублей“.

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Ранее был опубликован список погибших в этой авиакатастрофе. Это 65 пассажиров, среди которых дети, и шесть членов экипажа.

Напомним, что летом 2014 года на месте крушения сбитого россиянами Боинга местные жители разбирали “трофеи“ и хвастались добычей в соцсетях.

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Теги: Ан-148, Россия, ВКонтакте, погибшие
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Комментариев (7)
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tupotigrius    12.02.2018, 19:22
Оценка:  +1
tupotigrius
Територія щурів.
Bikermenn    12.02.2018, 19:17
Оценка:  +3
Bikermenn
Только даун может такое купить.
colavova    12.02.2018, 19:19
Оценка:  +1
colavova
86%
tupotigrius    12.02.2018, 19:21
Оценка:  -2
tupotigrius
Попит народжує пропозицію.
Bikermenn    12.02.2018, 19:17
Оценка:  +3
Bikermenn
Только даун может такое купить.
ivansobolev1990    12.02.2018, 18:37
Оценка:  +4
ivansobolev1990
педоросия-одно слово...
colavova    12.02.2018, 19:18
Оценка:  +3
colavova
скрепы
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