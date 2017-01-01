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Волкер обсудил с главой МИД Беларуси Донбасс

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Встреча прошла "на полях" 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Стороны обсудили возможности урегулирования украинского конфликта.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
cotidianul.ro

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обсудили урегулирование конфликта в Украине. Встреча прошла "на полях" 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба белорусского МИД 18 февраля.

"Возможности урегулирования украинского конфликта находились в центре внимания переговоров Владимира Макея со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером", - сказано в сообщении.

Ранее Волкер заявлял, чтов США готовы помочь прекратить боевые действия на Донбассе, но Россия должна выбрать мир. 

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Теги: Беларусь, переговоры, Мюнхен, донбасс, Мюнхенская конференция, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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