В Таиланде отказались освободить "секс-инструкторов" из России
Видеоблогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) и модель Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), а также еще восемь граждан РФ останутся в СИЗО курортного города Паттайя в Таиланда. Полиция отказалась выпустить их до решения суда.
Об этом сообщает РИА Новости.
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Собеседник издания уточнил, что статус задержанных россиян поменялся: теперь они арестованы судом, в их отношении проводится следствие.
“Их могут выпустить под залог, но сумма судебного залога значительно выше, чем полицейского, и условия строже“, — утверждает источник.
Они смогут выйти на свободу, если суд разрешит внести залог. При этом подозреваемые не смогут вернуться в Россию – они должны будут каждые 12 дней являться в суд для продления залога, который может быть в любой момент отозван по представлению прокуратуры или полицейского следователя.
Ранее сообщалось, что всех арестованных, среди которых восемь россиян, обвиняют в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. Они проводили нелегальный “секс-тренинг“, за который брали с участников деньги. Им грозит два годы тюрьмы и/или штраф до $3000, депортация c запретом въезжать в страну на 10 лет.