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Настя Рыбка: Есть аудио с Дерипаской о вмешательстве в выборы в США

Комментариев: 5
Рыбка заявила, что сделала записи в августе 2016 года. Якобы у нее есть 16-18 часов записей разговоров Дерипаски, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами.
Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка
Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка
Дождь

Российская видеоблогер Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, заявила, что располагает аудиозаписями разговоров миллиардера Олега Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США. Об этом она рассказала корреспонденту The New York Times, сообщает Медуза.

 

По словам Рыбки, “у Дерипаски был план насчет выборов“. Она утверждает, что у нее есть 16-18 часов записей разговоров бизнесмена, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами. Эти разговоры велись на английском.

Рыбка заявила, что сделала записи в августе 2016 года, о содержании разговоров она ничего не сказала.

Напомним, Настю Рыбку вместе с еще девятью россиянами в конце февраля задержали в Таиланде, где они проводили секс-тренинги. После стало известно, что Таиланд депортирует и внесет в черные списки этих десятерых россиян.

Рыбка со своим другом Лесли просили убежища в США.  Она утверждала, что может рассказать о связях окружения Дональда Трампа с российскими чиновниками.Посольство ответило отказом, поскольку чтобы просить убежище, человек должен находится на территории Штатов.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Россия-США, США, Выборы, Дерипаска, Настя Рыбка
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Комментариев (5)
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kill_habbat    06.03.2018, 00:26
Оценка:  0
kill_habbat
на Бигмире работают ган доны пиздоватые
янебыдло    05.03.2018, 22:54
Оценка:  +4
янебыдло
подозрительно ,что с ней ничего не происходит
reymaykof07    05.03.2018, 22:54
Оценка:  +3
reymaykof07
Писательница однако
Gidnyk    05.03.2018, 22:54
Оценка:  +5
Gidnyk
А почему она российская видеоблогер? Она гражданка Белоруси. А в России она путанила.
boriss11    05.03.2018, 22:53
Оценка:  +4
boriss11
И чего это его сливают?. А она конечно дура тупая хоть и вякает по заданию,кислотой в лицо и все..забудут о тебе через месяц.
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