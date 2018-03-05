Настя Рыбка: Есть аудио с Дерипаской о вмешательстве в выборы в США

Рыбка заявила, что сделала записи в августе 2016 года. Якобы у нее есть 16-18 часов записей разговоров Дерипаски, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами.

Российская видеоблогер Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, заявила, что располагает аудиозаписями разговоров миллиардера Олега Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США. Об этом она рассказала корреспонденту The New York Times, сообщает Медуза.

По словам Рыбки, “у Дерипаски был план насчет выборов“. Она утверждает, что у нее есть 16-18 часов записей разговоров бизнесмена, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами. Эти разговоры велись на английском.

Рыбка заявила, что сделала записи в августе 2016 года, о содержании разговоров она ничего не сказала.

Напомним, Настю Рыбку вместе с еще девятью россиянами в конце февраля задержали в Таиланде, где они проводили секс-тренинги. После стало известно, что Таиланд депортирует и внесет в черные списки этих десятерых россиян.

Рыбка со своим другом Лесли просили убежища в США. Она утверждала, что может рассказать о связях окружения Дональда Трампа с российскими чиновниками.Посольство ответило отказом, поскольку чтобы просить убежище, человек должен находится на территории Штатов.