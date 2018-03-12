Путин прокомментировал покушение на экс-шпиона Скрипаля
Президент РФ Владимир Путин посоветовал Великобритании разобраться с отравлением экс-сотрудника военной разведки РФ Сергея Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать этот инцидент с Россией.
Об этом он сказал во время осмотра селекционной теплицы Национального центра зерна РФ, сообщает ТАСС.
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Согласно сообщению, вопрос о том, не несет ли РФ ответственность за отравление Скрипаля, задал Путину журналист ВВС.
“Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать“, - ответил Путин.
Напомним, 5 марта в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Позднее, 12 марта, в Британии из-за отравления экс-шпиона созвали Совет нацбезопасности. Источники в британском правительстве сообщили, что премьер-министр Тереза Мэй готова официально обвинить Россию в попытке убийства Скрипаля.