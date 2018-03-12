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Путин прокомментировал покушение на экс-шпиона Скрипаля

Комментариев: 1
Вопрос о том, не несет ли РФ ответственность за отравление Скрипаля, задал Путину журналист ВВС.
Россия отрицает какую либо причастность
Россия отрицает какую либо причастность
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин посоветовал Великобритании разобраться с отравлением экс-сотрудника военной разведки РФ Сергея Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать этот инцидент с Россией.

Об этом он сказал во время осмотра селекционной теплицы Национального центра зерна РФ, сообщает ТАСС.

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Согласно сообщению, вопрос о том, не несет ли РФ ответственность за отравление Скрипаля, задал Путину журналист ВВС.

“Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать“, - ответил Путин.

Напомним, 5 марта в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Позднее, 12 марта, в Британии из-за отравления экс-шпиона созвали Совет нацбезопасности. Источники в британском правительстве сообщили, что премьер-министр Тереза Мэй готова официально обвинить Россию в попытке убийства Скрипаля.

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Теги: Россия, Скрипаль, отравление, Путин
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Комментариев (1)
big-Koshelev    12.03.2018, 17:43
Оценка:  +9
big-Koshelev
а кто бы удивлялся- кто убийца!!
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