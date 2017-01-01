Стало известно, как Британия может ответить на отравление Скрипаля

Из-за скандала с отравлением экс-шпиона Великобритания может выслать из страны российских дипломатов вместе с послом.

Отравление бывшего российского шпиона, который перешел на сторону Великобритании, Сергея Скрипаля может серьезно ухудшить отношения Великобритании и РФ. Британская газета The Guardian 13 марта опубликовала статью, в которой называются конкретные санкции, которые может ввести Великобритания в связи с делом об отравлении.

В частности, Великобритания может выслать российских дипломатов, включая посла.

Лондон также может лишить лицензий на работу в Великобритании ряда российских СМИ, в частности, RT.

Возможно обращение к странам ЕС с призовом к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России, хотя, считает издание, маловероятно, что все ему последуют.

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Допускается внесение поправок в законопроект об отмывании денег и ужесточение санкций за нарушение прав человека, наращивание военного присутствия НАТО на границах с Россией, отключение российских банков от системы Swift, включение России в список стран - спонсоров терроризма.

Как сообщалось, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В МИД РФ заявление премьер-министра Великобритании назвали “цирковым шоу в британском парламенте“.