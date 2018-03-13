Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ угрожает сбивать ракеты и самолеты США

Комментариев: 11
По информации российских военных, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку, а ответом на это может стать американский удар по правительственным войскам.
Россия угрожает США "ответными мерами" в случае удара по Дамаску
Россия угрожает США "ответными мерами" в случае удара по Дамаску
EPA/UPG

В Генштабе Вооруженных силах России заявили о готовности принять ответные меры на ракетно-бомбовый удар США по Дамаску. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в ходе селекторного совещания, передает Коммерсантъ.

Читай также: В Сирии в 2018 году погибли более тысячи детей - ЮНИСЕФ

“В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять“,— заявил генерал российской армии.

По словам генерала Герасимова, удар американских вооруженных сил планируется по правительственным учреждениям в столице Сирии.

“В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции“,— уточнил начальник Генштаба РФ.

Валерий Герасимов уточнил, что, по информации российских военных, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку. Ответом именно на этот инцидент и должен будет стать американский удар.

По словам генерала, после провокации США планируют обвинить Дамаск в применении химического оружия и представить “доказательства“ массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и “поддерживающего его российского руководства“.

В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, “планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска“.

Отметим, что Москва и раньше делала подобные угрозы, но дальше громких слов не доходила. К примеру, РФ заявляла, что будет считать целями все самолеты коалиции западнее Евфрата.

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американские вооруженные силы могут нанести удар по правительственным силам в Сирии, если боевые действия в районе Восточной Гуты не будут прекращены. Другим возможным основанием для удара со стороны США, по словам дипломата, может стать инициированная правительством Башара Асада химическая атака.

 

Поделись:
Теги: Сирия, нефть, Россия, война, США, ракеты, Дамаск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
ИвоБобо    13.03.2018, 14:45
Оценка:  -3
ИвоБобо
ВАЙ МАМИ ВАЙ МАМИ
zuev_v    13.03.2018, 14:23
Оценка:  0
zuev_v
После таких громких заявлений где то в мире плачет один Вагнер
БЕЗУМЕЦ    13.03.2018, 14:01
Оценка:  -8
БЕЗУМЕЦ
К сожалению третья мировая должна начаться из-за правителя Асада. Чтобы изменить ход начертанного - его надо побыстрей грохнуть.
soska_lera    13.03.2018, 14:01
Оценка:  +3
soska_lera
а що, вже всіх "ихтамнет" закопали? Тоді давайте ще подивимось як їх як в тирі розпиз"ячать.
Где_Пупок    13.03.2018, 13:38
Оценка:  +5
Где_Пупок
Шо, притянут на буксире "кузю" и он закоптит фсьо небо в радиусе? Интересно, таки чем будут сбивать несколько десятков КР? Надувными макетами?
lollol    13.03.2018, 14:06
Оценка:  +5
lollol
будут подкидывать в небо гиперзвуковые ракеты и подводные дроны, те что рекламировал путин
Woodbrother    13.03.2018, 12:21
Оценка:  +5
Woodbrother
Сбивать чем будут ? Неужели валенками ?
weightless    13.03.2018, 12:26
Оценка:  +5
weightless
Повезут из Подмосковья
надувные Искандеры
PereZX    13.03.2018, 12:43
Оценка:  +5
PereZX
Может все-таки надувные С-300?
Искандеры они теперь к Мигам-31 привязывают.
Woodbrother    13.03.2018, 12:59
Оценка:  -2
Woodbrother
PereZX МИГ-31 имеет очень ограниченный запас топлива для полета на скоростных режимах. Привязвание к нему искандера - глупое мероприятие .
PereZX    13.03.2018, 13:12
Оценка:  0
PereZX
Ну привязали же чего-то.
Может просто под выборы Царю киношку снять, может еще чего-то.
Это уже не ко мне.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь