РФ угрожает сбивать ракеты и самолеты США
В Генштабе Вооруженных силах России заявили о готовности принять ответные меры на ракетно-бомбовый удар США по Дамаску. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в ходе селекторного совещания, передает Коммерсантъ.
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“В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять“,— заявил генерал российской армии.
По словам генерала Герасимова, удар американских вооруженных сил планируется по правительственным учреждениям в столице Сирии.
“В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции“,— уточнил начальник Генштаба РФ.
Валерий Герасимов уточнил, что, по информации российских военных, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку. Ответом именно на этот инцидент и должен будет стать американский удар.
По словам генерала, после провокации США планируют обвинить Дамаск в применении химического оружия и представить “доказательства“ массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и “поддерживающего его российского руководства“.
В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, “планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска“.
Отметим, что Москва и раньше делала подобные угрозы, но дальше громких слов не доходила. К примеру, РФ заявляла, что будет считать целями все самолеты коалиции западнее Евфрата.
Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американские вооруженные силы могут нанести удар по правительственным силам в Сирии, если боевые действия в районе Восточной Гуты не будут прекращены. Другим возможным основанием для удара со стороны США, по словам дипломата, может стать инициированная правительством Башара Асада химическая атака.
надувные Искандеры
Искандеры они теперь к Мигам-31 привязывают.
Может просто под выборы Царю киношку снять, может еще чего-то.
Это уже не ко мне.