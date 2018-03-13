РФ угрожает сбивать ракеты и самолеты США

По информации российских военных, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку, а ответом на это может стать американский удар по правительственным войскам.

В Генштабе Вооруженных силах России заявили о готовности принять ответные меры на ракетно-бомбовый удар США по Дамаску. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в ходе селекторного совещания, передает Коммерсантъ.

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“В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять“,— заявил генерал российской армии.

По словам генерала Герасимова, удар американских вооруженных сил планируется по правительственным учреждениям в столице Сирии.

“В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции“,— уточнил начальник Генштаба РФ.

Валерий Герасимов уточнил, что, по информации российских военных, боевики в Сирии планируют инсценировать химическую атаку. Ответом именно на этот инцидент и должен будет стать американский удар.

По словам генерала, после провокации США планируют обвинить Дамаск в применении химического оружия и представить “доказательства“ массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и “поддерживающего его российского руководства“.

В качестве ответной меры Вашингтон, отметил Герасимов, “планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска“.

Отметим, что Москва и раньше делала подобные угрозы, но дальше громких слов не доходила. К примеру, РФ заявляла, что будет считать целями все самолеты коалиции западнее Евфрата.

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американские вооруженные силы могут нанести удар по правительственным силам в Сирии, если боевые действия в районе Восточной Гуты не будут прекращены. Другим возможным основанием для удара со стороны США, по словам дипломата, может стать инициированная правительством Башара Асада химическая атака.